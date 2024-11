Uliveto vista lago, il Comune di Marone mette in vendita l’area

Qualche anno fa era un vigneto e i documenti del catasto terreni provinciale lo testimoniano. Oggi è in parte un uliveto e in parte un appezzamento incolto. La zona in cui si trova però è davvero bella e panoramica, visto che l’area verde in questione si trova in una traversa di via Gandane e si affaccia sul lago e su Monte Isola.

Una parte della zona, a cui il Piano di governo del territorio ha dato destinazione edificabile residenziale, è proprietà del Comune di Marone, che intende venderla: per questo l’ha inserita tra i beni pubblici sacrificabili del Piano delle alienazione 2024-2026 approvato dal Consiglio comunale.

Il bando

Il momento del passaggio di consegne, destinato a portare nelle casse municipali 108.000 euro, si potrebbe concretizzare già nei prossimi giorni. Il Comune ha infatti redatto e reso pubblico di recente il bando attraverso cui cederà il terreno al miglior offerente, «garantendo ai proprietari vicini – come spiegato dal sindaco Alessio Rinaldi – la possibilità di avviare il cantiere per i lavori di costruzione di nuove case».

Gli immobili risultano infatti essere parte di un lotto unico indivisibile, composto da tre proprietari (uno è il Comune) inseriti nel perimetro dell’ambito di trasformazione residenziale (soggetto a convenzionamento) denominato «ARC 13». Il Pgt, nel dettare le regole, ha stabilito che il cantiere potrà partire solo con la partecipazione di tutti i proprietari e la presenza dell’ente pubblico – che lo stesso sindaco ha precisato «non essere intenzionato a trasformarsi in una immobiliare per assolvere al compito» – in pratica è divenuta un intralcio.

I costi

La vendita riguarda una superficie di 885 metri quadrati. Una delibera di Giunta del giugno 2016 aveva approvato una perizia di stima dell’immobile oggetto di alienazione fissandone il prezzo a 90.465 euro. Oggi, a seguito dell’applicazione dell’indice Istat, i terreni si sono rivalutati di oltre 18.000 euro, arrivando così a 108.738 euro. Il bando, reperibile sul sito web del Comune di Marone, lascia tempo per iscriversi alla gara fino al 29 novembre e precisa che l'asta pubblica si svolgerà in Comune il 2 dicembre alle 10.