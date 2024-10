UdaBerri riapre dopo lo stop: Chiara e Paolo dietro al bancone

UdaBerri – «Uda» per gli amici – risorge e gli affezionati esultano. Le saracinesche abbassate dal 31 luglio avevano fatto temere il peggio: non solo ai clienti, ma pure ai residenti del quartiere, che all’insegna aperta nell’ormai lontano 1987 sono parecchio affezionati. Ma per il locale di Lamarmora era solo un pit stop. Da stasera, infatti, pirli e bionde torneranno a riempire calici e caraffe, con una sostanziale novità. Ci sarà una nuova squadra dietro al bancone: la gestione di «Uda»è passata infatti nelle mani di Chiara Ferro, responsabile e volto del locale insieme a Paolo Mineni.

«Siamo prontissimi a rilanciarlo – confermano –, pur senza stravolgerne l’identità. Continueremo a proporre gli aperitivi e le serate live, ma punteremo anche sulla cucina. I clienti ritroveranno il solito Uda, ma ad accoglierli ci sarà un team giovane e dinamico che lavorerà col sorriso. Non vediamo l’ora di riabbracciare i clienti più affezionati, ma speriamo anche di attrarre un pubblico giovane, che porti nuova energia all’attività che in passato ha attraversato un periodo di stanca». Il locale di via Giacinto Tredici 6 sarà aperto dal lunedì al mercoledì dalle 17.30 alle 23 e il giovedì dalle 17.30 alle 23. Il venerdì e il sabato, invece, 11.30-14.30 e 17.30-1.30, con chiusura anticipata alle 24 la domenica.//