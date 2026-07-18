Ubriaco al volante, 70enne fugge contromano in tangenziale

Deve rispondere di guida in stato di ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa (art 192 del codice della strada) il 70enne di via Milano che nella notte tra venerdì e sabato è stato denunciato dalla Polizia Locale di Brescia al termine di un rocambolesco inseguimento. Quattro pattuglie infatti avevano piazzato posti di controllo con l’etilometro sulle quattro bretelle che collegano la tangenziale Ovest con via Milano.
La fuga
Il conducente di una Dacia Sandero, poi identificato come un 70enne residente poco distante, nel vedere le pattuglie schierate ha fatto inversione sullo svincolo, infilato la Ovest contromano e provato a fuggire. Le pattuglie si sono messe all’inseguimento e, per provare a distanziarle, l’anziano ha effettuato un’altra pericolosa manovra per cambiare senso di marcia, ha raggiunto via Volturno e provato a far perdere le proprie tracce nelle vie del quartiere Fiumicello. Ma senza successo. Quando gli agenti lo hanno bloccato ha provato a sottrarsi al controllo ma senza successo. Il test dell’etilometro ha certificato un tasso superiore a 1.3 grammi di alcol per litro di sangue, quasi tre volte il massimo consentito. La vettura è stata posta sotto sequestro.
Nella stessa serata di controlli su strada da parte della Locale di Brescia, altre 14 persone sono state bloccate alla guida con un tasso alcolemico oltre quello fissato dal codice della strada: tre di loro avevano un valore di oltre tre volte il massimo.