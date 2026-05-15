Ubriaco spara in strada con un fucile, fermato a Lumezzane

Nella notte di giovedì a Lumezzane i carabinieri hanno denunciato un 39enne italiano con precedenti per detenzione e porto abusivo di armi ed esplosione pericolosa. Dopo una segnalazione di cittadini che lo indicavano in strada armato di fucile e in stato di alterazione per alcol, i militari lo hanno individuato e poco dopo hanno trovato l’arma nascosta in una siepe, con un bossolo esploso all’interno.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe sparato un colpo in aria fuori casa. Il fucile, detenuto illegalmente, è stato sequestrato per gli accertamenti sulla provenienza.