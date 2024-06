Ubriaco provoca incidente con un’anziana a Desenzano, sull’auto spunta una pistola

Lui ubriaco provoca un incidente e manda all’ospedale un’anziana che nulla c’entrava; nella borsetta della sua amica, in auto con lui, gli agenti della Locale trovano una scacciacani modificata: in attesa degli esami tossicologici, per entrambi scatta la denuncia.

È accaduto ieri pomeriggio a Desenzano del Garda poco prima delle 16 lungo via Bezzecca, la strada che corre a fianco del viadotto nella zona delle Vele. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un’attività della zona hanno mostrato agli agenti della Polizia locale intervenuti per i rilievi, coordinati ieri sul posto dal commissario Giorgio Tosi, l’esatta dinamica del sinistro: la Citroen C3 su cui viaggiava la coppia è arrivata da via Mezzocolle a forte velocità, peraltro già sbandando in maniera vistosa, e ha invaso la corsia di marcia opposta dove proprio in quel momento stava arrivando la Lancia Musa della signora, classe 1943 residente ad Acquafredda: un violento frontale che l’anziana non ha potuto in alcun modo evitare. Ora si trova ricoverata in Poliambulanza in condizioni gravi, ma non dovrebbe essere in imminente pericolo di vita.

Quanto ai due a bordo della C3, agli agenti del comandante Marco Matteo Mensi è parso immediatamente chiaro che qualcosa non tornasse. L’uomo al volante, italiano classe 1982 residente a Desenzano, è stato subito sottoposto all’alcol test ed è risultato grandemente oltre i limiti stabiliti dalla legge: la denuncia è scattata in automatico. Quanto a lei, 39enne di origine marocchina, ma come lui residente a Desenzano, agli agenti è bastata un’occhiata nella sua borsetta per trovare una pistola scacciacani, ma modificata. Così anche per lei è arrivata la denuncia. Ora la Polizia locale è in attesa degli esiti dell’esame tossicologico al quale il 42enne è stato sottoposto in modo da verificare che, oltre a quelli dell’alcol, non si trovasse anche sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei rilievi, cui hanno preso parte anche i Vigili del fuoco, via Bezzecca è stata chiusa al traffico su entrambe le direzione di marcia.