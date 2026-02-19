Giornale di Brescia
Cronaca Valsabbia

Ubriaco al volante, tampona un’auto e si dà alla fuga: denunciato

Erik Fanetti
L’uomo guidava con un tasso alcolemico sei volte oltre il limite consentito: è accaduto a Villanuova sul Clisi
La Polizia locale della Valle Sabbia, foto di repertorio
A Villanuova sul Clisi, nella mattinata di martedì 17 febbraio, un uomo residente in un paese vicino, alla guida della propria auto, ha causato un incidente stradale tamponando un’altra vettura. Anziché fermarsi, però, si è dato alla fuga.

Una pattuglia della Polizia Locale della Valle Sabbia, che si trovava poco distante, è stata subito informata dell’accaduto e ha prontamente raggiunto l’automobilista, fermandolo, identificandolo e procedendo ai controlli di rito. Sottoposto alla prova dell’etilometro, è emerso che l’uomo guidava con un tasso alcolemico pari a 2,96 g/l, sei volte oltre il limite consentito.

Gli agenti hanno quindi provveduto al ritiro e alla revoca della patente di guida, denunciando l’uomo per guida in stato di ebbrezza, oltre a sanzionarlo per la fuga dopo l’incidente causato. Il veicolo è stato inoltre sottoposto a sequestro.

