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Ubriachi lanciano transenne in strada e spaccano i cestini: denunciati

L’episodio l’altra notte in via Vergnano in città. Tre ragazzi sono poi stati bloccati dai carabinieri
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Una pattuglia del Radiomobile in strada a Brescia
Una pattuglia del Radiomobile in strada a Brescia

Erano fuori controllo e pericolosi. Stavano lanciando transenne sulla strada mentre transitavano le auto e, con calci e pugni, avevano divelto diversi cestini per l’immondizia.

Sono stati i carabinieri del Radiomobile di Brescia a bloccarli, denunciarli e riportali alla calma, tornata quando hanno smaltito gli effetti dell’alcol che avevano consumato in abbondanza.

L’episodio è successo l’altra notte in via Vergnano in città e in caserma sono finiti tre ragazzi, poco più che ventenni di origini pachistane. Per loro una denuncia e una sanzione amministrativa. 

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