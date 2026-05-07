Ubriachi lanciano transenne in strada e spaccano i cestini: denunciati

Erano fuori controllo e pericolosi. Stavano lanciando transenne sulla strada mentre transitavano le auto e, con calci e pugni, avevano divelto diversi cestini per l’immondizia.
Sono stati i carabinieri del Radiomobile di Brescia a bloccarli, denunciarli e riportali alla calma, tornata quando hanno smaltito gli effetti dell’alcol che avevano consumato in abbondanza.
L’episodio è successo l’altra notte in via Vergnano in città e in caserma sono finiti tre ragazzi, poco più che ventenni di origini pachistane. Per loro una denuncia e una sanzione amministrativa.