Ubriachi lanciano transenne in strada e spaccano i cestini: denunciati

Erano fuori controllo e pericolosi. Stavano lanciando transenne sulla strada mentre transitavano le auto e, con calci e pugni, avevano divelto diversi cestini per l’immondizia.

Sono stati i carabinieri del Radiomobile di Brescia a bloccarli, denunciarli e riportali alla calma, tornata quando hanno smaltito gli effetti dell’alcol che avevano consumato in abbondanza.