Ubriachi dopo la discoteca, litigano con l’ambulante che reagisce con un coltello

Erano ubriachi dopo la notte in discoteca. E si sono messi ad infastidire il titolare del chiosco, aperto tutta la notte. Ne è nata una lite e l'uomo, che stava lavorando con un coltello, ha ferito un 21 enne alla mano. I carabinieri di Chiari hanno ricostruito quanto accaduto poco dopo le 4 in via Dell'Industria a Erbusco.

Tre ragazzi di Manerbio poco più che 20enni, ubriachi, usciti dal locale notturno si sono presentati al furgone che vende panini e bibite tutta la notte e che, nel fine settimana, si piazza proprio in quella strada. A quell'ora erano diversi i ragazzi che stavano chiudendo la serata con un panino prima di tornare a casa e proprio grazie alle loro testimonianze è stato ricostruito l'accaduto. I tre 20enni hanno iniziato a disturbare l'ambulante, prendendo bibite senza chiederle, spostando le salse che aveva sul bancone e provando a mettere le mani nella cucina.

Nel frattempo il gestore del chiosco, che ha 62 anni, ha provato più volte a calmarli, a chiedergli di lasciarlo lavorare in pace. Ma non è servito. Quando è scoppiata la lite l'uomo aveva in mano il coltello con cui stava tagliando il pane e ha ferito alla mano uno dei ragazzi, per fortuna in maniera lieve. I carabinieri lo hanno denunciato per lesioni personali.