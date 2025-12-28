Tutte le edicole aperte domenica 28 dicembre a Brescia città
Sono 45 le rivendite aperte anche nella giornata di festa in cui potete trovare il nostro quotidiano. Ecco l’elenco completo
Anche la domenica come pure nei giorni festivi, le edicole restano un presidio prezioso per chi vuole informarsi acquistando giornali e riviste. In città, a Brescia, non mancano punti vendita in cui trovare i quotidiani, tra cui naturalmente il Giornale di Brescia. Il nostro quotidiano sarà infatti regolarmente in edicola, senza dimenticare che, come sempre, è disponibile anche l’informazione del nostro sito.
Ecco a seguire la tabella completa delle 45 rivendite aperte di certo al mattino, in molti casi anche più tardi, domenica 28 dicembre 2025.
