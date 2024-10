Turista tedesca cade e batte la testa sugli scogli: grave al Civile

Questa mattina, poco prima delle 8, una turista tedesca di 68 anni è caduta e ha battuto la testa sul litorale di San Felice, nei pressi del camping Silvella. La donna ha riportato un trauma cranico a seguito dell’impatto con uno scoglio.

I soccorsi

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti un’ambulanza di Garda Emergenza, un’auto medica e un elicottero, che ha poi trasportato la signora all’ospedale civile di Brescia. Nonostante al pronto soccorso sia arrivata in codice rosso, e in gravi condizioni, non sarebbe in imminente pericolo di vita.