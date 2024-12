Tuffo nell’Oglio a Santo Stefano: a Orzinuovi il gelo si sfida così

A Orzinuovi oggi il giorno di Santo Stefano si è festeggiato con un tuffo nel fiume Oglio. Sfidando la temperatura esterna di zero gradi, 20 giovani e adulti orceani dall’età compresa tra i 20 e i 55 anni si sono buttati questa mattina alle 11 nelle acque gelide in località Oasi dei pensionati, con tanto di costume estivo.

Il ricordo

Niente di diverso insomma di quanto accade abitualmente in quel luogo nel periodo estivo. Oggi però all’Oasi, ameno posto ricreativo di quiete e relax vacanziero, l’acqua era ghiacciata e in costume si rischiava un congelamento. Ma l’idea è animata da un nobile intento: quello di ricordare un amico, Niccolò Guarino, il giovane trentenne orceano che l’anno scorso con la sua compagnia diede per la prima volta inizio a questa avventura, con la speranza di inaugurare una nuova tradizione. Lo scorso aprile, purtroppo, Niccolò ha perso la vita precipitando dalla ferrata Crench che sovrasta il lago di Idro.

Il tuffo

Al tuffo quest’anno hanno partecipato anche il padre Andrea e lo zio. Prima il conto alla rovescia e poi, all’urlo di «Ciao Niccolò», i giovani si sono buttati tutti insieme in acqua. Ad assistere all'evento erano presenti anche il sindaco Laura Magli, il vicesindaco Luca Bulla e gli assessori Tiziana Brizzolari e Severluigi Bassini.