Trump sulla Groenlandia: «A Davos possibile soluzione con l’Europa»

«Probabilmente riusciremo a trovare una soluzione» con l’Europa, «possibilmente anche a Davos nei prossimi giorni». Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a NewsNation, rispondendo a una domanda sulla Groenlandia e sulle sue intenzioni e ribadendo che la Groenlandia è «importate per la nostra sicurezza nazionale, ma anche per la sicurezza internazionale. Stiamo costruendo la Golden Dome e la Groenlandia la rende molto più efficace».

Subito dopo l’intervista, il tycoon è partito per la Svizzera, ma il suo Air Force One ha avuto un problema elettrico ed è stato costretto a tornare indietro, con la necessità di cambiare aereo prima di riprendere il viaggio.

Ieri Trump si era intanto scagliato contro Emmanuel Macron per la decisione di Parigi di sfilarsi dal consiglio di pace per Gaza, annunciando tariffe del 200% su vino e champagne francesi.

Dura la reazione del capo dell’Eliseo che, da Davos, ha accusato Trump di «bullismo» e di volere un’Europa «vassalla». Anche per Ursula von der Leyen i nuovi dazi statunitensi sono «un errore» e la risposta dell’Unione europea sarà «ferma e unitaria».