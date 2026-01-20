Groenlandia, Trump: «I leader europei non opporranno troppa resistenza»

I leader europei non «opporranno troppa resistenza» al suo tentativo di acquistare la Groenlandia, secondo Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti lo ha dichiarato alla stampa in Florida, minacciando inoltre una tassa del 200% sui vini e gli champagne francesi.

«Nessuno vuole Macron»

Trump ha respinto la decisione di Emmanuel Macron di non aderire al «Board of peace» per la ricostruzione di Gaza, affermando che «nessuno vuole» l’attuale presidente francese. «Beh, nessuno lo vuole perché lascerà l’incarico molto presto, quindi va bene così», ha detto ai giornalisti citato dalla Cnn. «Applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne e lui si unirà» al board per Gaza, «ma non è obbligato a farlo».

Su Truth, poi, Trump ha postato un messaggio inviatogli dallo stesso Macron. Questo il testo: «Amico mio, siamo totalmente in linea sulla Siria, possiamo fare grandi cose sull’Iran. Non capisco cosa tu stia facendo sulla Groenlandia.

Permettici di costruire grandi cose: posso organizzare un incontro del G7 giovedì, invitando ucraini, danesi, siriani e russi. Ceniamo insieme a Parigi giovedì prima del tuo rientro negli States».

«Ottima telefonata con Rutte»

Sempre su Truth il presidente statunitense ha postato un fotomontaggio che lo ritrae mentre regge una bandiera americana sul suolo della Groenlandia, in compagnia del vicepresidente JD Vance e del segretario di Stato Marco Rubio: «Ho avuto un’ottima telefonata con Mark Rutte, il segretario generale della Nato, riguardo alla Groenlandia – ha annunciato –. Ho concordato un incontro tra le varie parti a Davos, in Svizzera. Come ho detto a tutti, molto chiaramente, la Groenlandia è fondamentale per la sicurezza nazionale e mondiale».

«Non si può tornare indietro, su questo, tutti sono d’accordo – chiosa Trump –. Gli Stati Uniti d’America sono di gran lunga il Paese più potente al mondo» e «siamo l’unica potenza che può garantire la pace in tutto il mondo – e lo si fa, semplicemente, attraverso la forza».