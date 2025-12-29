Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Trump sente Putin e incontra Zelensky: «Vicini alla soluzione, siamo alla fase finale»

Il tycoon: «Garanzie solide di sicurezza insieme all’Europa». Il Cremlino: «L’Ucraina adesso deve decidere sul Donbass»
Zelenky e Trump a tavola insieme a Mar-a-Lago in Florida - © www.giornaledibrescia.it
Zelenky e Trump a tavola insieme a Mar-a-Lago in Florida - © www.giornaledibrescia.it
AA

Donald Trump tenta il rush finale per mettere fine alla guerra in Ucraina. Pur ammettendo di non avere scadenze per chiudere il conflitto, il presidente si è detto convinto che sia Volodymyr Zelensky che Vladimir Putin «vogliano un accordo» e che ci siano gli elementi per raggiungerlo.

«Siamo molto vicini alla soluzione», ha dichiarato ieri in serata parlando ai giornalisti a Mar-a-Lago. Ottimista anche la premier Meloni, che, dopo un confronto telefonico col tycoon, ha nuovamente ricordato l'importanza della coesione tra partner in un momento in cui il processo negoziale segna passi in avanti. Un'ora prima di ricevere il leader ucraino per la sua prima visita in Florida (nel settimo incontro tra i due quest'anno), Trump ha avuto una conversazione telefonica «buona e molto costruttiva» con Putin che il tycoon ha giudicato «molto serio» sulla pace. I due - riferisce il Cremlino - hanno parlato per un'ora e 15 minuti su richiesta della Casa Bianca, e hanno concordato sul fatto che una tregua prolunghi solo le ostilità.

Le posizioni

«Per porre fine definitivamente (al conflitto), Kiev deve, prima di tutto, prendere una decisione politica coraggiosa e responsabile» sul Donbass, ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov illustrando i contenuti del colloquio fra Trump e Putin, che si sono impegnati a sentirsi anche dopo il faccia a faccia con Zelensky.

A Mar-a-Lago Zelensky è arrivato in giacca ed è apparso sereno al fianco di Trump nonostante i rapporti non sempre facili fra i due, soprattutto dopo lo scontro di febbraio nello Studio Ovale.

Questa volta però i toni sono apparsi diversi: il presidente americano lo ha elogiato e lo ha definito coraggioso. «Parleremo delle questioni territoriali», ha spiegato Zelensky davanti alle telecamere ribadendo che il «90% del piano di pace in 20 punti» è fatto. L'ultimo 10% si sta però rilevando il più difficile. Da sciogliere ci sono i nodi del territorio, del controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia e le garanzie di sicurezza. Su questo ultimo punto, pur non entrando nei dettagli, Trump ha rassicurato: «Ci sarà un accordo di sicurezza. Sarà un accordo solido.

Le nazioni europee sono coinvolte in questo», ha osservato definendo «fantastici» i leader europei aggiornati sull'incontro. Il presidente ucraino aveva già fatto il punto con gli alleati del Vecchio Continente e con il Canada prima di sbarcare in Florida per definire gli ultimi dettagli dell'incontro con Trump.

Contro l'Europa continua invece a scagliarsi la Russia con il ministro degli esteri Serghei Lavrov che, attingendo dalle accuse più volte ripetute da Putin, ha definito gli europei «il principale ostacolo alla pace». Gli ha fatto eco Kirill Dmitriev, il negoziatore di Putin: «È un importante giorno nel cammino per la pace. I guerrafondai e gli imbroglioni dovrebbero pentirsi», ha scritto ieri su X.

Mosca da mesi ormai aggira il Vecchio Continente e preferisce parlare solo ed esclusivamente con Trump. Con un'economia di guerra schiacciata dalle sanzioni, la Russia è consapevole che i rapporti con gli Stati Uniti sono importanti per un rilancio. Gli accordi economici sono uno dei tasselli di un complicato puzzle sul quale Trump e i suoi negoziatori Steve Witkoff e Jared Kushner premono con forza, anche se le aziende americane sono scettiche su un possibile ritorno e sul potenziale della Russia. Non è ancora chiaro se il piano in 20 punti elaborato da Kiev e Washington incasserà alla fine il via libera di Mosca: molti continuano a dubitare che il Cremlino sia interessato a chiudere la guerra, come dimostrato dagli incessanti attacchi in Ucraina. «Anche Kiev ha colpito duro», ha risposto Trump a chi gli chiedeva dei pesanti raid di Mosca.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TrumpZelenskyPutinpace in Ucraina
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario