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Trump, altro attacco al Papa: «Gli sta bene che l’Iran abbia l’atomica»

Il presidente degli Stati Uniti: «Leone XIV mette in pericolo molti cattolici». Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita del Segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano
Donald Trump, presidente degli Stati Uniti - Foto Epa/Will Oliver © www.giornaledibrescia.it
Donald Trump, presidente degli Stati Uniti - Foto Epa/Will Oliver © www.giornaledibrescia.it

Donald Trump torna ad attaccare papa Leone XIV: «Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare». Queste le parole pronunciate dal presidente degli Stati Uniti durante un’intervista con Hugh Hewitt sul canale televisivo Salem News Channel.

Le dichiarazioni del tycoon arrivano a poche ore dalla visita del Segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano, che avrebbe tra gli obiettivi quello di ricucire i rapporti con la Santa Sede dopo lo scontro tra il Pontefice e Washington delle ultime settimane.

Il segretario di Stato

«Il Papa ha già risposto, io non aggiungerei nulla» è stata la replica del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine delle celebrazioni per i 70 anni di Casa sollievo della sofferenza. Per Parolin, Prevost «ha dato una risposta molto, molto cristiana dicendo che lui sta facendo quello che il suo ruolo esige e cioè di predicare la pace».

«Che questo possa piacere o non possa piacere è un discorso – ha sottolineato – capiamo che non tutti sono sulla stessa linea; però diciamo che quella è la risposta del Papa».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Donald TrumpPapa Leone XIVarma nucleareattacco Iran
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