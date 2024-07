Trump dopo l’attentato: «Non mi arrenderò mai, Dio mi ha salvato»

«Non mi arrenderò mai». Donald Trump è a Milwaukee per la convention repubblicana che giovedì lo nominerà ufficialmente candidato per la Casa Bianca. Scendendo dall'aereo ha alzato il pugno, proprio come ha fatto subito dopo l'attentato durante il comizio di Butler. «Dio mi ha salvato, non mi arrenderò mai. Non permetteremo al male di vincere» ha detto. E in un’intervista rilasciata ieri a bordo del suo aereo al New York Post ha usato toni simili. «Non dovrei essere qui, dovrei essere morto». L'ex presidente degli Stati Uniti ha definito poi il fallito attentato alla sua vita un'«esperienza molto surreale».

Al suo arrivo a Milwaukee per la convention repubblicana, Trump è sceso dall'aereo alzando il pugno. Il gesto, ormai diventato iconico, che ha fatto anche subito dopo essere stato colpito da un proiettile durante il comizio in Pennsylvania. Il tycoon, in giacca e camicia, è sembrato in buone condizioni.

La telefonata di Biden a Trump e il discorso alla nazione

Una telefonata a Donald Trump nella notte dopo l’attentato a Butler, il rientro di corsa dal Delaware a Washington, un briefing di ore nella Situation Room della Casa Bianca con i capi di Fbi e Secret Service e un discorso alla nazione dallo Studio Ovale.

Biden parla alla nazione dopo l'attentato a Trump - Ansa © www.giornaledibrescia.it

Le ore immediatamente successive al tentato assassinio di Donald Trump sono state frenetiche per Joe Biden, che ha subito condannato ogni forma di violenza politica negli Stati Uniti ed espresso solidarietà al suo rivale repubblicano ma nelle prossime ore dovrà anche imprimere un netto cambio di rotta alla campagna elettorale abbassando i toni più agguerriti degli ultimi tempi ed evitando attacchi troppo personali contro un leader che ha sfiorato la morte.

«Ho avuto una telefonata breve, ma buona con Donald Trump», ha dichiarato il commander-in-chief dalla Roosevelt Room della Casa Bianca chiamando per la prima volta nelle ultime settimane il suo rivale repubblicano per nome e non con il dispregiativo «the other guy» («l’altro tizio»).

Fonti informate hanno definito il colloquio «rispettoso» e Biden si è detto «felice di sapere» che l’ex presidente si sta riprendendo. Quello di Butler, ha sottolineato, è un «atto malato». «Non c’è posto per la violenza negli Stati Uniti», ha insistito il presidente, che ha fatto della lotta all’estremismo politico l’asse centrale della sua prima e seconda campagna elettorale. Biden ha anche ordinato un’indagine interna sull’operato del Secret Service al comizio per capire se ci sono state falle nella sicurezza. Quindi un appello alla riconciliazione - «questo è il momento di restare uniti» - e a non trarre conclusioni affrettate sul movente dell’attacco. Quasi un monito a quanti tra i repubblicani hanno accusato la retorica dei democratici e del presidente in particolare di essere responsabili del tentato assassinio.

Biden ha poi cancellato il viaggio in Texas previsto oggi, tutti gli eventi e gli spot elettorali programmati in Pennsylvania e anche un comizio della vice presidente Kamala Harris a Palm Beach, dove si trova la residenza estiva del tycoon. Un cambio di passo del democratico che negli ultimi tempi, soprattutto dopo il disastroso dibattito televisivo, aveva intensificato gli attacchi diretti contro Trump - «minaccia della democrazia», «aizzatore di estremisti» e «criminale condannato» - e alzato il livello dello scontro. Ma anche un atteggiamento deciso, da comandante in capo in un momento decisivo della corsa alla Casa Bianca.