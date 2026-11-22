Come riconoscere un tentativo di truffa, difendersi dai furti e proteggere la propria abitazione? Sono alcuni dei temi affrontati venerdì 20 novembre nella sala consiliare del Comune di Niardo, durante un incontro pubblico dedicato alla prevenzione dei reati e alla sicurezza dei cittadini. L'iniziativa, organizzata dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ivan Markus in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, ha rappresentato un'occasione di confronto diretto tra le istituzioni e la popolazione, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili ai tentativi di raggiro.
Precauzioni
A illustrare le principali tecniche utilizzate dai truffatori è stato il luogotenente Rosario Fazio, comandante della Stazione dei Carabinieri di Breno. Nel corso della serata sono state analizzate le modalità più frequenti con cui vengono messe in atto le truffe, insieme alle precauzioni da adottare nella vita quotidiana per riconoscere situazioni sospette ed evitare di cadere nelle trappole dei malintenzionati.
Spazio anche alla prevenzione dei furti nelle abitazioni, con indicazioni pratiche per migliorare la sicurezza domestica. I carabinieri hanno inoltre sottolineato l'importanza della collaborazione dei cittadini, invitandoli a segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine eventuali episodi o comportamenti sospetti.