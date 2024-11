Truffa un’anziana con l’inganno dell’incidente in auto: arrestato 18enne

Insieme a un complice ha messo in scena la solita truffa del finto incidente stradale. Incidente che sarebbe stato causato da una persona cara della vittima prescelta, in questo caso un'anziana di Castelcovati, dalla quale uno dei due truffatori si è fatto consegnare diversi monili con la scusa che sarebbero serviti per evitare l'arresto. Ma questa volta i carabinieri della Radiomobile di Chiari sono riusciti a fermare il truffatore che si era presentato alla porta della signora. E in questo caso per un 18enne napoletano l'arresto è stato del tutto vero.

L’inganno

L’inganno è quasi sempre lo stesso: un complice contatta telefonicamente la potenziale vittima rappresentando che un congiunto ha causato un sinistro stradale cagionando gravi lesioni ad un'altra persona e per questo rischia l'arresto salvo che il ferito non venga immediatamente risarcita del danno.

Una volta in presenza della vittima, facendo leva sulla sua vulnerabilità emotiva e sugli affetti familiari, il truffatore si fa consegnare tutto il denaro e i valori che la persona custodisce in casa dileguandosi subito dopo.

Nel caso in questione il giovane napoletano nel primo pomeriggio di ieri si è presentato a Castelcovati all’abitazione della signora, dalla quale si è fatto consegnare vari monili.

Lo stratagemma realizzato dai truffatori, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, questa volta ha avuto però un epilogo diverso dal previsto, il ragazzo è stato infatti fermato immediatamente dopo aver commesso il reato ed arrestato. L’Autorità Giudiziaria, successivamente alla convalida ha disposto gli arresti domiciliari presso la residenza di Napoli.