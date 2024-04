Trovato un corpo senza vita sotto un portico in via Panigada

Il cadavere è di un uomo di circa 45 anni. La polizia locale è sul posto in attesa del medico legale, non si sa per ora a cosa si dovuto il decesso

Il portico del Prix in via Panigada con i mezzi della Polizia Locale

Il corpo senza vita di un uomo di circa 45 anni, probabilmente di origini indiane, è stato trovato verso le 11.30 sotto il portico di un discount di via Panigada nel quartiere Fiumicello di Brescia. Sul posto la Polizia Locale che sta piantonando il cadavere in attesa dell'intervento del medico legale e delle squadre di polizia giudiziaria. Per ora non è ancora stato possibile stabilire le cause del decesso.

