Trovato senza vita un uomo di 45 anni in un sottopasso ferroviario a Chiari

Un uomo di 45 anni è stato rinvenuto privo di vita oggi pomeriggio in un sottopasso ferroviario, praticamente in disuso, in via Vecchia per Brescia, una stradina di campagna di Chiari sul confine con Coccaglio.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri di Chiari, l'uomo, residente in provincia di Mantova, sarebbe morto per cause naturali, probabilmente già da qualche giorno. A trovarlo è stata l'amica di Chiari che spesso lui veniva a trovare. Ma al 45enne, stando alle testimonianze della donna, piaceva spesso starsene da solo e si recava a dormire proprio in quel sottopasso. E infatti l'amica, non vedendolo da giorni, sapeva perfettamente dove cercarlo.

Ma mai avrebbe pensato a un epilogo del genere. Sotto choc ha chiamato subito il 112, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Una volta recuperata, la salma verrà portata all'obitorio del civile a disposizione dell'autorità giudiziaria.