Trovato morto nella sua auto con la gola tagliata, ipotesi suicidio

Un uomo di 62 anni è stato trovato morto nella sua auto con un profondo taglio alla gola. Ferita provocata da un coltello da cucina, ritrovato all'interno del veicolo. Secondo gli inquirenti si tratterebbe quasi sicuramente di un gesto estremo, ma i carabinieri della compagnia di Chiari, intervenuti sul posto, sono in attesa del magistrato di turno che vuole chiarire alcuni aspetti della dinamica.

È successo questa mattina a Cologne, lungo via Brescia. È qui, in un parcheggio fuori da alcune aziende, che l'auto del 62enne, residente in un paese limitrofo, è stata ritrovata dalla compagna. È stata la donna, ancora sotto shock, a chiamare i soccorsi, ma per l'uomo non c'era più niente da fare.

Stando alle prime ricostruzioni il 62enne questa mattina era uscito di casa con la sua auto e quando i familiari hanno visto che non rispondeva al telefono, sono usciti per cercarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i militari della sezione operativa per i rilievi.