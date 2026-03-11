Trovato morto nella camera del B&B davanti alla stazione di Brescia

Lo hanno trovato morto nella camera da letto del Bed and Breakfast situato davanti alla stazione ferroviaria di Brescia, dove soggiornava: nonostante l’intervento dei soccorsi per un uomo di circa 50 anni di nazionalità serba non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme sarebbero stati dei colleghi, come lui autisti di pullman.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che stanno effettuando tutte le indagini del caso. Al momento la pista più plausibile è quella del malore e non dovrebbe trattarsi di una morte violenta.