Trovato morto nella camera del B&B davanti alla stazione di Brescia
È successo questa mattina: a dare l’allarme sarebbero stati dei colleghi del serbo, di circa 50 anni. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato per le indagini
Fuori dal B&B l'automedica e le pattuglie della Polizia
AA
Lo hanno trovato morto nella camera da letto del Bed and Breakfast situato davanti alla stazione ferroviaria di Brescia, dove soggiornava: nonostante l’intervento dei soccorsi per un uomo di circa 50 anni di nazionalità serba non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme sarebbero stati dei colleghi, come lui autisti di pullman.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che stanno effettuando tutte le indagini del caso. Al momento la pista più plausibile è quella del malore e non dovrebbe trattarsi di una morte violenta.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.