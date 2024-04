Trovato il corpo senza vita di un 50enne in un appartamento di via Rose

Il corpo senza vita di un 50enne è stato trovato in un appartamento di via Rose, a Brescia. L’abitazione era chiusa dall’interno.

La morte, secondo le prime ipotesi, sarebbe avvenuta almeno dieci giorni fa.

La vittima è un 50enne di origini nordafricane e le cause del decesso sarebbero legate ad un malore, ma non viene esclusa l’ipotesi overdose. Il pm ha deciso di disporre l’autopsia per chiarire la vicenda.