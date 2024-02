Trovato il corpo di un uomo nel canale di Rovedolo a Gardone Valtrompia

Il corpo senza vita di un uomo di circa 70 anni è stato recuperato nel canale di Rovedolo, a Gardone Valtrompia.

L’uomo indossa abbigliamento da lavoro e aveva addosso anche alcuni arnesi. I Carabinieri di Gardone Valtrompia, che sono sul posto insieme al medico legale, ritengono che l’uomo possa essere stato stroncato da un malore e poi caduto mentre lavorava in un terreno più a monte.

Sono in corso indagini per identificarlo. Sul corpo non ci sarebbero ferite o segni di aggressione.