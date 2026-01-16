Giornale di Brescia
﻿CronacaGarda

Trovato con la droga in hotel, arrestato un uomo a Desenzano

La Questura ha anche sanzionato cinque titolari di B&B per omessa comunicazione delle generalità degli ospiti ealtri sette per mancanza di autorizzazioni e dispositivi antincendio
La Questura di Brescia ha condotto controlli in strutture ricettive della provincia, scoprendo diverse irregolarità e abusivismo. Sono stati denunciati cinque titolari di B&B per omessa comunicazione delle generalità degli ospiti e sanzionati altri sette per mancanza di autorizzazioni e dispositivi antincendio.

È stato anche arrestato un cittadino albanese di 32 anni per detenzione di sostanze stupefacenti in una struttura ricettiva di Desenzano del Garda. Sono stati sequestrati mezzo etto di cocaina, hashish e marijuana, un bilancino di precisione e denaro.

Argomenti
drogahotelDesenzano del Garda
