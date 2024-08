Trovano mille euro e li restituiscono: la gioia di un 91enne

Umberto Scotuzzi

Protagonisti del gesto Domenico e Aliona, titolari a Fiesse del bar «7.2» dove l’anziano li aveva persi

Banconote da 50 euro - Foto unsplash.com

Trovare casualmente a Fiesse mille euro per terra non capita tutti i giorni. E può rappresentare una manna della sorte. Ma che fare? Prenderli e ringraziare la dea bendata o riconsegnare la cifra al legittimo proprietario? Domenico e Aliona non hanno avuto dubbi. «Questi soldi appartengono certamente a qualcuno - hanno pensato - Ed è giusto che ritornino nelle mani del proprietario». E così è stato. Trovano quasi 2.000 euro per strada e li restituiscono La vicenda Il fatto è accaduto nella giorn