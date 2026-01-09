Trova un portafogli e chiede soldi per restituirlo: arrestato

La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato un 54enne bresciano per estorsione e spaccio di droga. L’uomo aveva trovato un portafogli smarrito e chiedeva denaro per restituirlo.

È stato trovato in possesso di mezzo etto di ecstasy, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Ha anche precedenti penali per reati contro la persona e lesioni volontarie.

Il questore Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza.