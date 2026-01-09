Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Trova un portafogli e chiede soldi per restituirlo: arrestato

Roberto Manieri
Il 54enne è stato trovato in possesso di mezzo etto di ecstasy: nei suoi confronti il questore ha emesso la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza
Un portafogli a terra
Un portafogli a terra
AA

La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato un 54enne bresciano per estorsione e spaccio di droga. L’uomo aveva trovato un portafogli smarrito e chiedeva denaro per restituirlo.

È stato trovato in possesso di mezzo etto di ecstasy, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Ha anche precedenti penali per reati contro la persona e lesioni volontarie.

Il questore Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
estorsionespaccioarrestatoBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario