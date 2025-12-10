Giornale di Brescia
Tribunale per i minori di Brescia, la nuova presidente è Laura D’Urbino

La magistrata ha un percorso lungo e radicato nella giustizia minorile del territorio: si insedierà a gennaio
Laura D'Urbino è la nuova presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia
La guida del Tribunale per i minorenni di Brescia passa alla dottoressa Laura D’Urbino, magistrata con un percorso lungo e radicato nella giustizia minorile del distretto. La sua nomina arriva dopo una carriera iniziata molto presto in magistratura e proseguita con incarichi che hanno costruito una competenza riconosciuta e stabile. Si insedierà a gennaio.

Chi è Laura D’Urbino

D’Urbino ha esordito al Tribunale di Bergamo, dove ha svolto funzioni giudicanti in ambito civile. Dal 1999 fa parte del Tribunale per i minorenni di Brescia, con attività sia nel settore civile sia in quello penale. Un’esperienza che, nel corso degli anni, l’ha portata a occuparsi delle procedure più delicate: tutela dei minori, contesti familiari fragili, percorsi di responsabilità penale di ragazze e ragazzi.

Nel distretto la sua figura è considerata un riferimento. La magistratura onoraria e il Foro la descrivono come «una professionista autorevole, solida nella preparazione giuridica e capace di muoversi con sensibilità, prudenza ed equilibrio, qualità ritenute centrali quando si trattano vicende che coinvolgono minorenni», dicono in una nota.

Tribunale per i MinorenniLaura D'Urbino
