Trenzano, dipendente infedele ruba 3.000 euro di cosmetici: arrestato

Tremila euro in prodotti cosmetici. È il bottino che un dipendente infedele ha trafugato, nel turno di ieri pomeriggio, dall’azienda in cui lavora a Trenzano. Durante il pomeriggio qualcuno si è accorto delle sue frequenti uscite per raggiungere la vettura e ha segnalato quanto stava accadendo ai vertici dell’azienda e poi ai carabinieri.

L’intervento

Una pattuglia è subito intervenuta e ha trovato nella vettura cosmetici di produzione aziendale per un valore complessivo di tremila euro. L’operaio è stato arrestato per furto aggravato.