Treno tra Catullo e Garda, gli albergatori: «È la strada giusta»

Alice Scalfi

Desenzano esulta dopo l’annuncio di Salvini: «L’iniziativa darebbe grande respiro al turismo lacustre». La società aeroportuale: «Massimo sostegno»

3 ' di lettura

L'aeroporto Valerio Catullo di Verona - © www.giornaledibrescia.it

Per gli albergatori di Desenzano sarebbe come «fare bingo» e pure per l’aeroporto scaligero sarebbe una bella mossa: il progetto di collegare il Catullo con la stazione Porta Nuova e da lì con il lago di Garda sfruttando la linea ferroviaria storica sembra proprio piacere. Un progetto che era stato annunciato sabato mattina dal Ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Matteo Salvini durante la sua visita a Desenzano, ma di cui si parla ormai da qualche tempo: una interconnessione su ferro tra