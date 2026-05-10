Iseo-Brescia, lite sul treno degenera in maxi-rissa: passeggeri a terra

Sabato sera di violenza sul treno della linea Edolo-Brescia , dove una banale lite tra ragazzi è degenerata in una rissa furibonda . Il bilancio è di otto giovani denunciati, tra i 17 e i 20 anni, e un intero convoglio cancellato , con decine di passeggeri rimasti a terra per ore.

Stando alla prima ricostruzione due gruppi di ragazzi che non si conoscevano prima — da una parte due giovani stranieri e dall’altra sei coetanei della bergamasca — hanno iniziato a insultarsi per motivi banali . Dalle parole sono passati subito alle mani, trasformando il vagone in un ring proprio mentre il treno era in viaggio.

Capendo la gravità della situazione, il macchinista ha subito dato l’allarme al 112. Il treno è stato fermato d'urgenza alla stazione di Borgonato-Adro, dove i Carabinieri di Iseo e Chiari stavano già aspettando i responsabili. Tre dei ragazzi coinvolti sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati curati sul posto dal personale del 118 e della Croce Rossa di Palazzolo.

Per i passeggeri è stata una serata da dimenticare: la capotreno è stata costretta a sopprimere la corsa, costringendo tutti a scendere e ad aspettare un altro treno arrivato con due ore di ritardo. Gli otto giovani sono stati tutti identificati e denunciati. I minorenni sono stati riconsegnati ai genitori, mentre i Carabinieri stanno ora analizzando i video delle telecamere di sicurezza per capire esattamente chi abbia iniziato e se durante lo scontro sia spuntata qualche arma.