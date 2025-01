Trenitalia, riattivata la circolazione dopo il guasto a Milano

Dopo una mattinata di disagi, è stata riattivata la circolazione ferroviaria in tutto il nodo ferroviario di Milano. L'intervento dei tecnici di Rfi ha permesso di ripristinare la piena disponibilità dell'infrastruttura anche da e per Bologna, dopo la riattivazione dalle 10.30 delle linee da e per Venezia e Genova.

Lo rende noto Trenitalia, che ha disposto il rimborso integrale per chi ha rinunciato al viaggio o non è riuscito a giungere a destinazione.

Leggi anche Rimborsi e indennizzi Trenitalia: cosa fare dopo il guasto a Milano

I disagi

La circolazione è stata sospesa alle 7.50 di questa mattina sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano- Bologna a causa di un guasto alla linea elettrica. La situazione è gradualmente tornata alla normalità, anche a Brescia, dove si registra però ancora qualche ritardo.

L’intervento

«Un guasto alla linea elettrica nel nodo ferroviario di Milano ha causato notevoli disagi agli utenti dei treni a lunga percorrenza e anche ai viaggiatori che si avvalgono dei treni regionali Trenord» ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente. «Comprendo le difficoltà create ai cittadini ma ci tengo a ringraziare tutti coloro che sin dalle prime ore del mattino si sono adoperati per ripristinare il servizio ferroviario».