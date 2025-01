In aggiornamento Cronaca 11.01.2025

Circolazione ferroviaria sospesa a Milano: ritardi e cancellazioni

La Redazione Web

Mattinata di disagi per chi viaggia in treno e parte o transita dal capoluogo lombardo. Dalle 7.50 di oggi stop sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano- Bologna. Verifiche in corso

1 ' di lettura

Disagi per i viaggiatori che transitano per Milano - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Mattinata di disagi per chi viaggia in treno e parte o transita da Milano. A causa di un guasto sulla linea elettrica, la circolazione del nodo di Milano è sospesa per le verifiche tecniche necessarie. La circolazione ferroviaria risulta sospesa dalle 7.50 di oggi sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano- Bologna. Ritardi e cancellazioni I treni - spiega una nota delle Fs Italiane - registrano ritardi e cancellazioni. La circolazione è regolare solo sulla linea Milano-Torino. Al momento è in corso l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. A questo link l’ultimo aggiornamento (ore 9) fornito da Trenitalia con la lista delle corse che hanno subito variazioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Condividi l'articolo

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato