Treni tra Marone ed Edolo, da marzo sei mesi di stop

Flavio Archetti

La causa sono alcuni lavori sulla linea Brescia-Iseo-Edolo; intanto fino al 14 dicembre 2024 l’ultima corsa si ferma a Iseo e non a Breno

La stazione di Iseo e un treno nei pressi di Marone - Foto Carlo Bonari

Da marzo treni fermi per sei mesi. I lavori per adeguare la ferrovia Brescia-Iseo-Edolo richiederanno tempo e investimenti a Ferrovie Nord, ma anche sacrifici alle migliaia di persone che contano sul treno per i loro spostamenti quotidiani tra Valcamonica, lago d’Iseo, Franciacorta e città. A marzo I sacrifici più impattanti sono previsti per la fine dell’inverno, quando il gestore della rete ferroviaria chiuderà il lungo tratto di linea che va da Marone a Edolo. La data dello stop ai treni non