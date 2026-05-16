Treni, la sicurezza è bocciata da sei viaggiatori su dieci

Nodo puntualità

Secondo dati recentemente diffusi, nel 2024 circa il 20% dei treni operanti sulle linee ferroviarie bresciane gestite da Trenord sono giunti a destinazione con un ritardo superiore a 5 minuti, con picchi del 25% registrati sulla linea Brescia-Parma e del 23% sulla linea Verona-Brescia-Milano. L’andamento medio dei ritardi nel 2024, rilevato a livello regionale, ha certificato il non rispetto del Contratto di servizio stipulato con Regione Lombardia e ha comportato penali a carico di Trenord per circa 3 milioni e 400 mila euro.