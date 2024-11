Treni, sciopero del personale fino alle 21: la situazione a Brescia

Continua ad avere ripercussioni anche a Brescia lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per tutta la giornata i viaggiatori hanno scoperto solo una volta giunti in stazione se il proprio convoglio sarebbe partito. Decine i treni cancellati che sarebbero dovuti passare anche dalla nostra città e che hanno lasciato a piedi i viaggiatori in attesa nello scalo di Brescia, ma anche in quelli della provincia, Rovato e Desenzano soprattutto.

Personale di Trenord era in stazione a Brescia per fornire informazioni alle persone rimaste bloccate e, in alcuni casi, anche comprensibilmente spaesate. L'orario «di morbida» della domenica pomeriggio ha evitato situazioni più pesanti, ma i disagi potrebbero diventare più rilevanti in serata, con le partenze di studenti e lavoratori fuori sede. La conclusione dell'agitazione è comunque prevista alle 21.