Treni in tilt tra Verona e Milano per guasti: partenze e arrivi cancellati anche a Brescia

Ritardi e treni sospesi sulla linea Verona-Brescia-Milano. Per un guasto tecnico all’infrastruttura ferroviaria causato dai forti temporali in corso a Verona, la circolazione dei treni è stata sospesa tra Peschiera del Garda e Verona Porta Nuova in tarda mattinata fino a poco prima delle 15.

La circolazione è poi ripresa ma si registrano ritardi e variazioni di treni fino a 50 minuti. Lo fa sapere Rete ferroviaria italiana con un comunicato.

Moltissimi treni stanno subendo variazioni anche da e verso Milano. Sono stati cancellati i treni in partenza da Verona Porta Nuova alle 15.43 e diretto a Milano Centrale e in partenza da Milano Centrale alle 16.25 verso Verona.

La situazione in tempo reale per ogni convoglio si può consultare qui o sulle app di Trenord e Trenitalia.