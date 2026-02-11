Treni, forti ritardi sulla linea Milano-Venezia

Forti rallentamenti sulla linea ferroviaria Milano-Venezia a causa di un inconveniente tecnico proprio sulla linea a Brescia. La situazione, che interessa numerosi pendolari, è così dalle 19. Lo si legge sul sito di Trenitalia, dove si possono trovare informazioni più dettagliate.

I treni Alta Velocità, Eurocity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. Treno Alta Velocità direttamente coinvolto e oggetto di variazioni: FR 9744 Venezia Santa Lucia (15:48) - Genova Brignole (20:03); il treno oggi termina la corsa a Brescia.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i treni FR 9748 Venezia Santa Lucia (16:48) - Milano Centrale (19:15) e FR 9752 Venezia Santa Lucia (17:48) - Milano Centrale (20:15) fino a Milano Centrale dove trovano ulteriore proseguimento con il treno straordinario appositamente predisposto.