Treni, circolazione interrotta per quasi cinque ore tra Desenzano e Peschiera

La circolazione dei treni è stata sospesa tra Desenzano e Peschiera del Garda per il rinvenimento di una persona deceduta vicino alle rotaie nella frazione di San Martino della Battaglia. Trenitalia informa che i treni Alta Velocità, Eurocity e Regionali possono registrare ritardi.

I Treni ad Alta Velocità direttamente coinvolti e instradati tra Milano e Verona sul percorso alternativo via Bologna:

FR 9758 Trieste Centrale (17:05) - Milano Centrale (22:25): il treno oggi non ferma a Peschiera del Garda e Brescia

FR 9754 Venezia Santa Lucia (18:18) - Milano Centrale (22:25): il treno oggi non ferma a Desenzano e Brescia

FR 9759 Torino Porta Nuova (18:40) - Trieste Centrale (23:45): il treno oggi non ferma a Brescia

FR 9757 Milano Centrale (19:15) - Venezia Santa Lucia (21:42): il treno oggi non ferma a Brescia e Desenzano.

Per ora non si conoscono le cause del decesso e le generalità della persona deceduta.

La circolazione ferroviaria è ripresa intorno alle 23.