Treni, Il 10 e l’11 gennaio circolazione interrotta sulla Brescia-Verona
Nei giorni 10 e 11 gennaio, per lavori di manutenzione straordinaria lungo la linea, a cura di Rfi, la circolazione dei treni verrà sospesa nella tratta Brescia-Verona Porta Nuova, pertanto i treni viaggeranno solo tra le stazioni di Milano e Brescia. Trenord ha istituito un servizio bus a spola ogni 10 minuti da Brescia a Verona Porta Nuova. I bus sostitutivi si trovano in via Sostegno, all’uscita del sottopasso dell’ingresso sud della stazione.
Altre interruzioni
Inoltre, nei giorni 24 e 25 gennaio, sempre per lavori di manutenzione straordinaria lungo la linea a cura di RFI, i treni viaggeranno tra le stazioni di Milano e Brescia e tra le stazioni di Desenzano e Verona Porta Nuova. Anche in questo caso Trenord ha istituito un servizio bus a spola ogni 10 minuti da Brescia a Desenzano.
