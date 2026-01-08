Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Treni, Il 10 e l’11 gennaio circolazione interrotta sulla Brescia-Verona

Trenord ha istituito un servizio bus a spola con partenza ogni 10 minuti da via Sostegno, fuori dal sottopasso dell’ingresso sud della stazione
Trenord - © www.giornaledibrescia.it
Trenord - © www.giornaledibrescia.it
AA

Nei giorni 10 e 11 gennaio, per lavori di manutenzione straordinaria lungo la linea, a cura di Rfi, la circolazione dei treni verrà sospesa nella tratta Brescia-Verona Porta Nuova, pertanto i treni viaggeranno solo tra le stazioni di Milano e Brescia. Trenord ha istituito un servizio bus a spola ogni 10 minuti da Brescia a Verona Porta Nuova. I bus sostitutivi si trovano in via Sostegno, all’uscita del sottopasso dell’ingresso sud della stazione.

Altre interruzioni

Inoltre, nei giorni 24 e 25 gennaio, sempre per lavori di manutenzione straordinaria lungo la linea a cura di RFI, i treni viaggeranno tra le stazioni di Milano e Brescia e tra le stazioni di Desenzano e Verona Porta Nuova. Anche in questo caso Trenord ha istituito un servizio bus a spola ogni 10 minuti da Brescia a Desenzano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
treniTrenord
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario