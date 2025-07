Tremosine, colpito dalle tegole durante dei lavori in casa

Stava svolgendo dei lavori in casa, quando alcune tegole cadute dal tetto lo hanno colpito: un uomo di 57 anni di Tremosine sul Garda è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso partito da Verona a causa delle ferite riportate.

È successo poco prima di mezzogiorno in via San Martino, all’interno dell’abitazione della persona ferita. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Salò, che hanno inquadrato l’episodio come incidente domestico. L’uomo avrebbe riportato delle fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.