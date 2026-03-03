Tre tonnellate di carne scaduta: maxi sequestro in macelleria bresciana

Oltre tre tonnellate di carne non più idonea al consumo umano conservate nelle celle frigorifere di una macelleria della provincia bresciana. È quanto hanno trovato i carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Brescia durante un controllo recente. Gran parte della carne aveva superato, in alcuni casi di diversi mesi, i tempi previsti per la conservazione nello stato di congelamento. La restante parte era etichettata in modo approssimativo e contraddittorio, senza indicazioni tali da garantire la tracciabilità, cioè la possibilità di ricostruire con precisione tempi di lavorazione e surgelamento.

I prodotti sono stati sequestrati e affidati a una ditta autorizzata per il corretto smaltimento. Al titolare dell’azienda sono state contestate violazioni amministrative.

Gli altri interventi

Le ispezioni dei militari del Nas sono poi proseguite in altri esercizi. L’autorità sanitaria bresciana ha disposto la sospensione di tre attività di ristorazione tra città e provincia.

Il provvedimento più grave ha riguardato un bar del centro di Brescia, dove non era stato predisposto il manuale di autocontrollo Haccp, documento obbligatorio per le aziende che trattano alimenti. Durante il controllo sono emerse anche carenze nelle condizioni igienico-sanitarie, attribuite a una trascuratezza nelle ordinarie attività di pulizia e sanificazione.

La mancata indicazione delle sostanze allergizzanti presenti negli alimenti venduti alla clientela ha invece portato alla sospensione di un locale di street food etnico kebab. La stessa criticità è stata riscontrata in un bar della provincia, dove sono state rilevate anche condizioni igieniche carenti. I gerenti dei tre esercizi potranno riaprire solo dopo aver sanato le irregolarità accertate. Per tutti sono scattate anche sanzioni amministrative pecuniarie.