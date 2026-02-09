Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Tre mezzi pesanti si tamponano tra Gussago e Concesio: traffico in tilt

Incidente poco prima delle 8 sulla sp19. Un ferito grave trasportato in elisoccorso al Civile di Brescia
L'elisoccorso di Brescia (foto di archivio) - © www.giornaledibrescia.it
L'elisoccorso di Brescia (foto di archivio) - © www.giornaledibrescia.it
AA

Sp19 chiusa al traffico e un ferito grave trasportato in elisoccorso in ospedale. Sono le conseguenze che si registrano al momento a causa di un tamponamento fra tre mezzi pesanti. avvenuto tra Gussago e Concesio. Lo scontro, le cui cause sono in corso di accertamento, si è registrato poco prima delle 8, mandando in tilt la circolazione. 

Per procedere ai soccorsi è stato necessario bloccare il traffico. Tre in tutto le persone coinvolte, due delle quali hanno rifiutato il ricovero. Secondo la polizia Stradale la strada resterà chiusa ancora a lungo per rimuovere i mezzi e mettere in sicurezza la zona. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
tamponamentomezzi pesantiConcesioGussago
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario