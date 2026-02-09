Tre mezzi pesanti si tamponano tra Gussago e Concesio: traffico in tilt

Sp19 chiusa al traffico e un ferito grave trasportato in elisoccorso in ospedale. Sono le conseguenze che si registrano al momento a causa di un tamponamento fra tre mezzi pesanti. avvenuto tra Gussago e Concesio. Lo scontro, le cui cause sono in corso di accertamento, si è registrato poco prima delle 8, mandando in tilt la circolazione.

Per procedere ai soccorsi è stato necessario bloccare il traffico. Tre in tutto le persone coinvolte, due delle quali hanno rifiutato il ricovero. Secondo la polizia Stradale la strada resterà chiusa ancora a lungo per rimuovere i mezzi e mettere in sicurezza la zona.