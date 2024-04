Tre giovanissimi cadono nel fiume Chiese a Bedizzole, salvati dai passanti

Attimi di paura oggi a Bedizzole al parco Airone quando tre giovanissimi, due di sette anni e una di 14, sono caduti nel Chiese mentre stavano giocando sulla sponda del fiume.

Da quanto si apprende i tre erano nell'area verde con la famiglia per trascorrere un pomeriggio all'aria aperta. Per cause da verificare sarebbero però finiti nelle acque movimentate del corso d'acqua, non riuscendo a tornare a riva e venendo trascinati dalla corrente.

A quel punto il padre e alcuni passanti si sono tuffati per recuperarli, dopo ovviamente aver allertati i soccorsi. I giovani sono stati presto recuperati ma il genitore ha fatto più fatica del previsto. Nonostante ciò è tornato sulla sponda da solo e in buone condizioni, esattamente come i ragazzi.

Sul posto il personale sanitario del 112, che ha valutato le vittime dell’incidente per le quali non è stato necessario il ricovero in ospedale, i carabinieri e i Vigili del fuoco.