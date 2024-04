Tre giovani impiegate si sentono male in un'agenzia di Brescia: corso Cavour chiuso

Corso Cavour, a partire da via Moretto e fino a via Spalto San Marco, è attualmente chiuso per consentire ai Vigili del fuoco di stabilire la causa dei malori che hanno colpito tre impiegate 20enni di un’agenzia immobiliare sita al civico 31.

Dalle primissime informazioni pare che le giovani si siano tutte sentite male nel giro di pochi minuti. Allarmate hanno chiamato il 112: sul posto sono arrivati i pompieri, un'ambulanza, i carabinieri e la Polizia locale. Parrebbe, ma l’ipotesi è ancora tutta da verificare, che la causa del malessere sia imputabile a un malfunzionamento del termoconvettore. I Vigili del fuoco sono però al lavoro per capire l’effettivo causa. Ecco perché per precauzione corso Cavour è stato chiuso.

In ogni caso per le tre impiegate, dopo i controlli del caso da parte degli operatori sanitari, non è stato necessario il ricovero in ospedale.