Travolto dal suo furgone, ferito un uomo a Passirano

Un elettricista di 35 anni è rimasto ferito in modo serio nel pomeriggio di oggi a Passirano in via Cesare Abba. L'uomo stava lavorando in una abitazione quando è stato investito dal suo stesso furgone che lo ha parzialmente schiacciato. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in imminente pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che fanno capo alla Compagnia di Gardone Valtrompia insieme ai tecnici della medicina del lavoro dell'Ats. Il furgone era parcheggiato su una discesa e si è mosso all'improvviso. Non è chiaro se per un guasto o un errore nell'inserimento del freno di stazionamento.