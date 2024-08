Travolto da un’auto in scooter, Gavardo piange Giuseppe Bignotti

Ubaldo Vallini - Enrico Giustacchini

Il calzolaio 68enne, deceduto in ospedale dopo l’incidente a Ponte Caffaro, era molto conosciuto in paese: domani il funerale

3 ' di lettura

Giuseppe Bignotti aveva 68 anni - © www.giornaledibrescia.it

Non ce l’ha fatta Giuseppe Bignotti, uno dei due scooteristi investiti domenica mattina lungo la 237 del Caffaro, in territorio di Bagolino. Il cuore del 68enne di Gavardo ha cessato di battere il giorno stesso, in seguito alle gravi ferite riportate nello scontro. Il sinistro L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Idro, intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, il 78enne alla guida della sua Volkswagen Tiguan, intorno alle 11 del mattino, sta