Travolto da una frana davanti alla compagna, morto un uomo di Palazzolo

Emilio Franco Pezzotta è stato schiacciato da alcuni massi mentre stava tagliando una pianta nel Piacentino

2 ' di lettura

Emilio Franco Pezzotta aveva 70 anni

Il corpo senza vita è stato recuperato sotto almeno tre metri cubi di materiale, a tre ore di distanza dalla frana che lo ha travolto senza lasciargli scampo. Una tragedia avvenuta sotto gli occhi attoniti della compagna, che nulla ha potuto fare per salvarlo. Infatti, Per Emilio Franco Pezzotta, pensionato di 70 anni residente a Palazzolo sull’Oglio, non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Il fatto L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio nel Piacentino, per l’esattezza a lato della str