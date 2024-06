Travolto da un carico di merce, ferito un operaio di 42 anni a Pralboino

Stava trasportando un bancaletto contenente materiale ferroso quando, per cause ancora da accertare, è caduto a terra ed è stato colpito al torace dal carico che si trovava su un transpallet (un mezzo per spostare le merci).

L’infortunio sul lavoro è avvenuto poco dopo le 16 in un’azienda di Pralboino in via Kennedy, dove un operaio di 42 anni, a quanto risulta dipendente di una ditta esterna, ha riportato diverse ferite nell’incidente.

In un primo momento la situazione era parsa critica, tanto da chiedere l’intervento anche dell'elisoccorso. Ma fortunatamente l’uomo, trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i carabinieri di Verolanuova, i Vigili del fuoco e i dipendenti dell'Asst Garda, che ora dovranno fare chiarezza sull'episodio.