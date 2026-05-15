Travolto da un albero a Temù, addio al 52enne trentino Vasile Comaschi

Era chinato a sramare con una motosega un albero abbattuto poco prima e ormai già a terra quando un secondo tronco, proveniente dal bosco, è caduto colpendolo in pieno. La massa dell’albero, aumentata dall’inerzia della caduta, lo ha travolto alla schiena. Per lui, Vasile Cosmaschi, boscaiolo professionista di 52 anni, originario della Romania e residente in Trentino, non c’è stato nulla da fare. Nonostante il collega che stava lavorando con lui nella ceppaia si sia prodigato immediatamente nei soccorsi, sembra che l’uomo sia morto sul colpo.

Leggi anche Travolto da un albero mentre taglia le piante, morto un uomo a Temù I soccorsi A quel punto, secondo la procedura di sicurezza prevista nei cantieri di taglio del bosco ceduo, sono scattati i soccorsi, anche se l’area non è coperta dal segnale dei cellulari e quindi gli uomini dell’emergenza hanno avuto difficoltà a raggiungere la zona. Si tratta dell’area di «Laugnì», in Val d’Avio, dove una ditta trentina che lavora per il «Consorzio Due Parchi» stava effettuando il taglio di alcuni alberi in località Gozza. In un primo momento era parso che il 52enne fosse cosciente e rispondesse alle sollecitazioni. Quando però gli uomini del Soccorso Alpino sono arrivati nell’area di taglio, si è compreso che per il 52enne non c’era più nulla da fare. La salma è stata estratta, non senza difficoltà, dal groviglio di rami. Sul posto sono giunti i militari della Compagnia dei Carabinieri di Breno per gli adempimenti del caso, insieme ai tecnici dell’Ats incaricati dei rilievi.